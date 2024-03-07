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«Ему подарили пояс». Пётр Ян — о своём проигрыше О’Мэлли

«Ему подарили пояс». Пётр Ян — о своём проигрыше О’Мэлли
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Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян заявил, что Шону О’Мэлли подарили пояс в их поединке, который состоялся в октябре 2022 года в Абу-Даби на турнире UFC 280.

«Считаю, что Вере сделали подарок, так как он не заслуживает драться за пояс. Он проиграл Кори Сэндхагену. В целом не мне решать, кому драться за пояс, но я намерен серьёзно вернуться и забрать пояс.

О’Мэлли выбрал себе удобного соперника. Он понимает, что может его победить, так как понимает, что других претендентов он не победит. И я напомню, как он победил в поединке со мной. Ему подарили пояс», — заявил Пётр Ян на медиадне UFC накануне своего боя против китайского бойца Сонг Ядонга.

Напомним, бой Сонг Ядонга и Петра Яна состоится в Майами на турнире UFC 299 в ночь с 9 на 10 марта. Главным ивентом вечера станет бой чемпиона промоушена в легчайшей весовой категории Шона О’Мэлли из США и эквадорца Марлона Веры, занимающего пятое место в дивизионе.

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