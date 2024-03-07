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«Отличное место, если хочешь повысить уровень борьбы». Пётр Ян — о тренировках в Дагестане

«Отличное место, если хочешь повысить уровень борьбы». Пётр Ян — о тренировках в Дагестане
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал о своих тренировочных сборах в Дагестане, Осетии, Бразилии и Таиланде.

«Я два раза в своей жизни был на тренировочных сборах в Дагестане. Первый раз 13 дней, второй – 14. Если разобраться, многому ли я смог научиться за 13 и 14 дней? Конечно же, нет.

Дагестан это отличное место, если хочешь повысить свой уровень борьбы, так как там очень много спарринг-партнёров. Также я несколько раз был на сборах в Осетии, в Бразилии, в Таиланде. Очень много тренировался с разными борцами, поэтому я не вижу в поездке в Дагестан такого ключевого момента, как многие пытаются это представить», − сказал Пётр Ян на медиадне UFC.

Напомним, в ночь на 10 марта пройдёт бой Сонг Ядонга и Петра Яна. Он состоится в Майами на турнире UFC 299. Главным ивентом вечера станет бой чемпиона промоушена в легчайшей весовой категории Шона О’Мэлли из США и эквадорца Марлона Веры, занимающего пятое место в дивизионе.

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