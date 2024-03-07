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«Этот бой ничего мне не даст». Роберт Уиттакер — о поединке с Хамзатом Чимаевым

«Этот бой ничего мне не даст». Роберт Уиттакер — о поединке с Хамзатом Чимаевым
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер объяснил, почему в данный момент ему неинтересен бой с чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Этот бой достаточно громкий, но он не даст мне ничего. Если я его побеждаю, то не поднимусь в рейтинге выше. Мне интересны бои с парнями из первой пятёрки рейтинга среднего веса. И, к примеру, победа над Стриклендом даст мне шанс вновь стать претендентом номер один на титульный бой. Победа над таким соперником максимально приблизит меня к поясу», — приводит слова Уиттакера портал BJ Penn.

Напомним, Роберт Уиттакер в последний раз выходил в октагон против бразильского бойца Пауло Косты на турнире UFC 298, который прошёл в Анахайме, США. Поединок завершился победой Уиттакера единогласным решением судей.

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