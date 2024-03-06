Роберт Уиттакер надеется на победу Джека Делла Маддалены в бою с Гилбертом Бёрнсом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер надеется, что австралийский полусредневес Джек Делла Маддалена одержит победу над бразильским ветераном Гилбертом Бёрнсом.

«Я думаю, что поединок с Гилбертом будет тестом на ментальность для Джека. Кроме того, ему предстоит справиться с сильными сторонами Бёрнса. Это, безусловно, борьба, которая определит — будет ли Джек соответствовать парням топ-5 категории или нет. Бёрнс очень быстро взрывается своими тяжёлыми ударами, после чего старается провести тейкдаун. И в партере Гилберт является одним из лучших джитсеров среди всех бойцов ММА.

Я бы хотел, чтобы Джек получил победу только потому, что это подбросит его в первую пятёрку. Австралийский чувак попадает в первую пятёрку — это феноменально. И его победа над Гилбертом станет заявлением для всего дивизиона, вскоре после этого мы увидим его в титульном бою»‎, — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.