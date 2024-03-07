Кевин Холланд: я определённо фанат Майкла Пейджа

Боец UFC Кевин Холланд выразил уважение своему сопернику экс-бойцу Bellator британцу Майклу Пейджу. Их поединок состоится в главном карде турнира UFC 299, который пройдёт 10 марта 2024 года в Майами.

«Я был его поклонником ещё до того, как он подписал контракт с UFC. Однако если мне приходиться драться с кем-то из тех парней, кем я восхищаюсь, то лучше бы предпочёл встретиться с ними у себя дома, пожарить барбекю или что-то в этом роде, да, звучит неплохо. Я наблюдал за ним раньше и определённо являюсь фанатом его творчества», — приводит слова Холланда портал Yahoo Sports.

Напомним, поединок с Холландом станет для Майкла Пейджа дебютом в UFC. В последний раз Кевин Холланд выходил в октагон на турнире Noche UFC: Грассо vs Шевченко 2. Его оппонентом был Джек Делла Маддалена, который победил Холланда раздельным решением судей.