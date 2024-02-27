Майкл Пейдж: мы с Леоном выясним, кто лучший боец Великобритании

Бывший участник Гран-при Bellator в полусреднем весе Майкл Пейдж намерен драться с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом после потенциальной победы над Кевином Холландом.

«На самом деле дело не в Леоне, как личности. У меня с ним нет никаких проблем. Опять же, будучи поклонником его пути и того, что он сделал, я думаю, что могу лучше представить масштаб нашего боя, учитывая, что это будет титульный поединок между бойцами из Великобритании.

Я вижу, что мы сможем продать стадион и действительно сделать много шума этим боем. Так что я думаю, что меня больше привлекает этот вариант. Это моя цель. Мы пару раз встречались с ним, и, как и прежде, у нас всё круто. Это не тот конфликт, который будет основан на негативе и сумасшедшем накале страстей, чтобы продать его. Я думаю, что после того, как я заявлю о себе в UFC, мы с Леоном, как два великих спортсмена сойдёмся в бою, и выясним, кто лучший в Великобритании»‎, — заявил Пейдж в интервью порталу Sky Sports.

Напомним, что бой между Майклом Пейджем и Кевином Холландом состоится на турнире UFC 299 в Майами.