Тренер Илии Топурии дал совет Александру Волкановски

Тренер испано-грузинского бойца и чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии Хорхе Климент дал совет австралийскому бойцу Александру Волкановски.

«Волкановски заслуживает реванша, так как он сделал очень многое в ММА. Однако если бы мне пришлось быть его тренером или просто другом, то я сказал бы ему: «Слушай, расслабься. Иди и устрой ещё один бой, чтобы вернуться на серию побед, почувствовать себя хорошо, уверенно. Победи, а затем мы отправимся за Илией». Это было бы самое разумное решение в данной ситуации.

Конечно, Волкановски этого заслуживает, но я бы посчитал это неправильным. Он пережил два поражения, и мне кажется, что он недостаточно оправился от них, чтобы немедленно пойти на матч-реванш. Поэтому сейчас ему лучше провести поединок с другим парнем, победить его и набраться уверенности в себе», — приводит слова Климента портал BJ Penn.