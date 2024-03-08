Пётр Ян — Сонг Ядонг: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в главном карде которого поединок проведут бывший чемпион промоушена в легчайшей весовой категории Пётр Ян (Россия) и Сонг Ядонг, представляющий КНР.

Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, увидеть турнир можно на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать поединок россиянина и китайца, а также основные события бойцовского шоу. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, основной кард, который откроет противостояние Петра и Сонга, запланирован на 6:00 по московскому времени.

Все поражения российского бойца Петра Яна: