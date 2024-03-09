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«Усику будет что сказать по этому поводу». Фьюри – о желании Джошуа сразиться с ним

«Усику будет что сказать по этому поводу». Фьюри – о желании Джошуа сразиться с ним
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Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о желании Энтони Джошуа провести поединок с ним после нокаута Фрэнсиса Нганну.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) - Фрэнсис Нганну
09 марта 2024, суббота. 03:25 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Фрэнсис Нганну

«Я уверен, что Александру Усику будет что сказать по этому поводу. Я провёл отвратительное выступление против Нганну. Эй Джей выступил просто фантастически и зажёг его ударом. Если он сразится со мной после того, как я дважды обыграю Усика, тогда это будет другая игра», – приводит слова Фьюри журналист talkSport Майкл Бенсон.

Напомним, бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC в начале 2023 года. 28 октября первый профессиональный бой Нганну по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

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Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму:

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