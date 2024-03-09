Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде

Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде
Аудио-версия:
Комментарии

Бой между экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа (Великобритания) и бывшим обладателем пояса UFC в тяжёлом дивизионе камерунцем Фрэнсисом Нганну завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

В первом раунде Нганну побывал в нокдауне. В начале второго раунда Джошуа вновь отправил камерунского боксёра в нокдаун, но он попытался продолжить бой. После нового нокдауна несколько секунд спустя рефери остановил поединок.

Напомним, бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну. В начале 2023 года он покинул UFC, а 28 октября вышел на свой первый профессиональный бой по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри. Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Фьюри раздельным решением судей.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android