«Перестаньте приходить в бокс, будет только хуже». Гарсия – о победе Джошуа над Нганну

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия жёстко высказался после победы британского экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа над экс-обладателем пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсисом Нганну нокаутом во втором раунде.

«Пусть это будет большим предупреждением для всех бойцов ММА. Перестаньте приходить в бокс, будет только хуже, даже если мы просто придём в ваш спорт. Только один удар!

Посылаю исцеляющие молитвы Фрэнсису Нганну! Ваша храбрость и смелость заслуживают похвалы. Поздравляю Энтони Джошуа», – написал Гарсия в своей социальной сети.

Напомним, бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC в начале 2023 года. 28 октября первый профессиональный бой Нганну по правилам бокса с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Главные победы Энтони Джошуа: