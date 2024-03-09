Эдди Хирн провёл параллель между выступлениями Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа, прокомментировал победу своего подопечного над бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе представителем Камеруна Фрэнсисом Нганну.

«Фьюри дрался против Отто Валлина, а Эй Джей уничтожил его. Этот бой показал разницу в классе. Эй Джей боксировал против Фрэнсиса Нганну и также уничтожил его. Сравнивать Тайсона и Джошуа необязательно, но приятно видеть такие параллели.

Может быть, Нганну и смог бы победить Тайсона Фьюри. Но нельзя так часто попадать в нокаут. И это яркое напоминание о разнице между профессиональным боксом и ММА», — приводит слова Хирна портал MMAJunkie.