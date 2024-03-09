Хрюнов: Джошуа очень сильно боялся Нганну, и они с Хирном затеяли то, что вчера произошло

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов прокомментировал результат поединка между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа.

«Исход ожидаем, но несправедлив. Джошуа и Эдди Хирн сделали всё, чтобы разочаровать нас с вами, организаторов вечера. Нганну — большое имя в единоборствах, думаю, нужно было попробовать какой-то другой план на бой. Я считаю, что Джошуа очень сильно боялся его и они с Хирном затеяли то, что вчера произошло. Это с испугу, конечно. В этом бою был важен entertainment. В зале сидят Роналду, Пакьяо, Моуринью. Саудовцы сделали это с целью превратить свою страну в некий туристический центр. А вот так с испугу явно наброситься… Конечно, ты олимпийский чемпион, ты явно превосходишь его. Увиденное меня, мягко говоря, разочаровало, я написал об этом Фрэнку Уоррену, и он со мной полностью согласился», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.