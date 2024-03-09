Хрюнов: попробую предложить Нганну бой с Минаковым в России

Промоутер лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал, что собирается попытаться организовать бой бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну с бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе Виталием Минаковым.

«Знаете, 25 марта у нас состоится громкое возвращение Виталия Минакова, нашей большой легенды. Я попробую Нганну предложить бой с Минаковым в России. Это ближе к лету, к осени. Минаков — это огромное имя в единоборствах, и он возвращается для чего-то большого, а не для того, чтобы колотить бразильцев из бара Рио-де-Жанейро. Минаков — легенда, величина, и мы с вами заслужили каких-то огромных, больших боёв», — сказал Владимир Хрюнов в беседе к корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.