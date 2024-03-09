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Василевский: помимо Джошуа, есть куча хороших боксёров, с которыми Нганну может потягаться

Василевский: помимо Джошуа, есть куча хороших боксёров, с которыми Нганну может потягаться
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский считает, что поражение нокаутом для бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в бою с бывшим чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа не означает скорого завершения карьеры в боксе.

«Это нельзя назвать концом карьеры Нганну в боксе. Джошуа — это верхушка, по крайней мере входит в тройку тяжёлого веса. Помимо него, есть куча хороших, медийных боксёров, с которыми Нганну сможет потягаться. Есть бойцы ММА, которые тоже залетают в бокс, можно с ними побиться. Он проиграл не кому-то, а Энтони Джошуа, это далеко не простой пассажир, а олимпийский чемпион, чемпион мира в профессионалах, очень крутой боксёр», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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