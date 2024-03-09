Василевский объяснил, что нужно Петру Яну, чтобы вернуться в титульную гонку

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский сказал, что необходимо бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну, чтобы вернуться в титульную гонку.

«Будем надеяться, что Ян вернётся в титульную гонку. Самое главное, чтобы он вышел на этот бой с духом чемпиона и хотя бы слегка голодный. Если это получится, то в технике, тактике, физике у него хватит всего, всего достаточно. Главное, чтобы присутствовал чемпионский дух, азарт, блеск. Если это будет, то он вернётся в гонку», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, следующий поединок Пётр Ян проведёт против топового китайского бойца Сонг Ядонга на турнире UFC 299, который состоится 10 марта.