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Джейк Пол отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа

Джейк Пол отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа
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Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, поединок бойцов состоялся вчера, 8 марта, и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Фрэнсис Нганну – один из величайших бойцов всех времён. Уважение. Энтони Джошуа вернулся. Активность и сосредоточенность приводят к доминированию», — написал Пол в соцсети X (ранее Twitter).

Бой с Джошуа стал для 37-летнего Нганну вторым в боксе. В октябре он уступил раздельным судейским решением действующему чемпиону WBC британцу Тайсону Фьюри.

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