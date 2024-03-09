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«Я ещё здесь не закончил». Нганну высказался о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа

«Я ещё здесь не закончил». Нганну высказался о продолжении карьеры после нокаута от Джошуа
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение нокаутом в бою с британцем Энтони Джошуа.

«Он действительно особенный, потому что ему удалось победить меня. Он добился того, чего не смог сделать Тайсон Фьюри. Это был не мой день. Сегодня он просто был намного лучше меня. Это прискорбно принимать, но так обстоят дела.

Прямо сейчас я собираюсь вернуться домой, немного отдохнуть и обдумать то, что произошло. Как вы знаете, с сегодняшнего утра у меня был невероятный день. Мне предстоит обдумать свои следующие действия, которые необходимо предпринять. Однако, возможно, далее я вернусь в ММА, но не переживайте, я здесь ещё не закончил. Если говорить об ударе, то я его не почувствовал. На мой взгляд, именно в этом и заключается суть нокаута», — приводит слова Нганну портал MMAJunkie.

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