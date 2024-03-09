«Пожалуйста, побей Усика». Промоутер Джошуа обратился к Тайсону Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, прокомментировал досрочную победу подопечного в поединке с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, состоявшемся вчера, 8 марта.

«Без сомнений, вы сейчас смотрите на лучшего супертяжеловеса в мире. Когда Джошуа в такой форме, то нет человека, который смог бы его победить. Я говорил вам, он вернётся и снова станет чемпионом.

На горизонте есть Тайсон Фьюри. Пожалуйста, побей Александра Усика. После этого, я обещаю, вас ждёт крупнейшее событие в истории бокса, после которого Энтони Джошуа станет бесспорным чемпионом», — сказал Хирн в интервью DAZN.

Напомним, бой Усика и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).