Волкановски предположил, кто победит в реванше О’Мэлли и Веры

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между американцем Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой, который состоится на турнире UFC 299.

«Интересный поединок. Мне придётся склониться к Шону О'Мэлли, и мне легко это говорить. Думаю, что его навыки в стойке окажутся слишком хороши. Я знаю, что Чито захочет драться, и ему нужно это делать, сейчас Шон опасен даже на земле. Провести тейкдаун будет тяжело, Шон может оформить приём, лёжа на спине, он довольно креативен в этом.

Поединок пройдёт, вероятно, в стойке, и это будет досрочная победа для Шона. Парень изобретателен, и у него хороший глаз. Он может победить даже приёмом, но, вероятнее всего, мы увидим технический нокаут», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.