UFC 299: долгожданное возвращение Петра Яна. Россиянин включится в титульную гонку? LIVE

В карде также титульник с участием Шона О’Мэлли и бой Дастина Порье.

В ночь на 10 марта в Майами пройдёт большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Особенный интерес фанатов ММА из России вызывает поединок с участием экс-чемпиона промоушена Петра Яна. Россиянин возвращается в октагон после трёх поражений подряд и постарается победить китайца Сонг Ядонга, чтобы вернуться в титульную гонку. Этот бой будет открывать главный кард турнира.

Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в легчайшей весовой категории между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой. В соглавном событии звезда UFC Дастин Порье встречается с опасным французом Бенуа Сен-Дени.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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