UFC 299: долгожданное возвращение Петра Яна. Россиянин включится в титульную гонку? LIVE

В ночь на 10 марта в Майами пройдёт большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Особенный интерес фанатов ММА из России вызывает поединок с участием экс-чемпиона промоушена Петра Яна. Россиянин возвращается в октагон после трёх поражений подряд и постарается победить китайца Сонг Ядонга, чтобы вернуться в титульную гонку. Этот бой будет открывать главный кард турнира.
Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в легчайшей весовой категории между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой. В соглавном событии звезда UFC Дастин Порье встречается с опасным французом Бенуа Сен-Дени.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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⚖️ Накануне бойцы прошли процедуру взвешивания
Главный кард:
Шон О'Мэлли (61,23 кг) vs Марлон Вера (61,23 кг);
Дастин Порье (70,76 кг) vs Бенуа Сэн-Дени (70,3 кг);
Кевин Холланд (77,11 кг) vs Майкл Пэйдж (77,11 кг);
Гилберт Бёрнс (77,56 кг) vs Джек Делла Маддалена (77,11 кг);
Пётр Ян (61,23 кг) vs Сонг Ядонг (61,68 кг).
Прелимы:
Кёртис Блэйдс (116,57 кг) vs Жаилтон Алмейда (109,31 кг);
Кэтлин Серминара (56,69 кг) vs Мэйси Барбер (56,69 кг);
Матеуш Гамрот (70,76 кг) vs Рафаэль Дос Аньос (70,76 кг);
Педро Муньоз (61,23 кг) vs Кайлер Филлипс (61,23 кг).
Ранние прелимы:
Ион Куцелаба (92,98 кг) vs Филипе Линс (93,44 кг);
Мишель Перейра (84,36 кг) vs Михал Олексейчук (83,91 кг);
Робелис Деспанье (118,38 кг) vs Джош Парисян (120,65 кг);
Си-Джей Вергара (57,6 кг)* vs Асу Алмабаев (57,15 кг);
Джоанн Вуд (56,69 кг) vs Марина Мороз (57,15 кг).
😉 Двалишвили будет страховать главный бой вечера
Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили будет страховать титульный поединок между американцем Шоном О'Мэлли и представителем Эквадора Марлоном Верой, который состоится на турнире UFC 299.
Где смотреть турнир UFC 299
Посмотреть трансляцию турнира UFC 299 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💪 «Ждём от него новых побед». Фёдор Емельяненко высказался о Петре Яне
«Пётр изначально показал себя как боец. Я его увидел ещё на чемпионате России среди любителей, он тогда стал серебряным призёром. И вот с того момента я следил за его карьерой.
Ждём его возвращения. Дай бог Петру, чтобы все неприятности, все испытания, которые возникали в его карьере, прошли. И ждём от него новых побед», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном пресс-службой бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Когда пройдёт турнир UFC 299
Турнир UFC 299 состоится в ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.
😏Шон О’Мэлли не сомневается в своей победе над Марлоном Верой
«Вере придётся придумать что-то новое, новую стойку. Если левая нога будет впереди – нокаут. Если правая – нокаут. Так что я не знаю, что именно, но ему придётся что-то придумать. [Иначе] мы увидим то, чего не видели раньше, а именно то, как он отправится в глухой нокаут», – приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.
Полный кард турнира UFC 299
Основной кард:
Шон О’Мэлли — Марлон Вера;
Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени;
Кевин Холланд — Майкл Пейдж;
Гилберт Бёрнс — Джек Делла Маддалена;
Пётр Ян — Сонг Ядонг.
Предварительный кард:
Кёртис Блэйдс — Жаилтон Алмейда;
Матеуш Гамрот — Рафаэль дос Аньос;
Кэтлин Чукагян — Мэйси Барбер;
Педро Муньос — Кайлер Филлипс;
Робелис Деспанье — Джош Парисян;
Мишель Перейра — Михал Олексейчук;
Асу Алмабаев — Си-Джей Вергара;
Марина Мороз — Джоанн Вуд.