Тренер Яна: думаю, Пётр поднимется на одну позицию в рейтинге

Кайрат Нурмаганбетов, тренер по ударной технике экс-чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна, высказался о перспективах подопечного в рейтинге после победы над китайцем Сонг Ядонгом.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США) и завершился победой Яна единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Я думаю, Пётр поднимается на одну позицию в рейтинге легчайшего веса», — сказал Нурмаганбетов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.