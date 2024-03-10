Тренер Яна назвал идеальную локацию и дату для следующего боя Петра

В ночь с 9 на 10 марта в американском Майами проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард соревнований был открыт поединком между экс-чемпионом промоушена российским бойцом Петром Яном и Сонг Ядонгом из Китая. Бой продлился все три запланированных раунда и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей.

После окончания поединка тренер Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов назвал идеальную локацию и дату для следующего боя россиянина. «С Петром мы поговорили очень коротко. Нам предстоит разговор уже вечером. Нужно узнать по травмам, поговорить про восстановление. Я думаю, что Пётр хочет драться чаще, так что будем смотреть. Если всё прошло без травм, у Петра будет время восстановиться и локация на 3 августа в ОАЭ будет идеальна в качестве следующего поединка», — заявил Нурмаганбетов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Пётр Ян является бойцом команды «Архангел Михаил».