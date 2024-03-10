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Пётр Ян прервал серию из трёх поражений на UFC 299

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян, сегодня, 10 марта, одержавший победу над китайцем Сонг Ядонгом, прервал затяжную серию поражений.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 299 во Флориде (США) и завершился победой Яна единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Россиянин не выигрывал с октября 2021 года, когда на UFC 267 одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена.

В апреле 2022 года на UFC 273 Ян уступил в титульном реванше с американцем Алджамейном Стерлингом, ранее отобравшим у него чемпионский пояс дисквалификацией.

В октябре 2022-го на UFC 280 Ян проиграл действующему чемпиону американцу Шону О’Мэлли, после чего, в марте 2023 года на UFC Fight Night 221, уступил по очкам грузинскому претенденту Мерабу Двалишвили.