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Пётр Ян единогласным решением одолел Сонг Ядонга на UFC 299

Пётр Ян единогласным решением одолел Сонг Ядонга на UFC 299
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В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард турнира открывал поединок с участием экс-чемпиона промоушена Петра Яна, соперником которого был китайский боец Сонг Ядонг.

Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей. По ходу боя китаец получил два рассечения.

После сегодняшнего успеха в профессиональной карьере Петра Яна 17 побед и пять поражений. До сегодняшнего успеха он шёл на серии из трёх проигранных боёв. Последний раз Пётр Ян выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 221. Его оппонентом был представитель Грузии Мераб Двалишвили. В том поединке Пётр потерпел поражение единогласным решением судей.

У Сонг Ядонга 18 побед и шесть поражений.

UFC 2024. UFC 299, Майами, США
Пётр Ян (W) - Сонг Ядонг
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Сонг Ядонг
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