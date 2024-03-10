Пётр Ян единогласным решением одолел Сонг Ядонга на UFC 299

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард турнира открывал поединок с участием экс-чемпиона промоушена Петра Яна, соперником которого был китайский боец Сонг Ядонг.
Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей. По ходу боя китаец получил два рассечения.
После сегодняшнего успеха в профессиональной карьере Петра Яна 17 побед и пять поражений. До сегодняшнего успеха он шёл на серии из трёх проигранных боёв. Последний раз Пётр Ян выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 221. Его оппонентом был представитель Грузии Мераб Двалишвили. В том поединке Пётр потерпел поражение единогласным решением судей.
У Сонг Ядонга 18 побед и шесть поражений.
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