Боец Мясников — о победе Яна: это может быть началом нового этапа его карьеры

Боец смешанных единоборств в среднем весе Валерий Мясников высказался о победе Петра Яна в поединке с Сонг Ядонгом.

«Очень рад за Петра, что ему удалось в волевом бою одержать важную, для себя в первую очередь, победу. Думаю, этот бой имел значение в перезагрузке его карьеры. Если бы он также закончился в пользу Яна, но продлился не всю дистанцию, возможно, осталась бы недосказанность, а такие трудовые бои дают гораздо больше опыта и заряжают мотивацией. Такая победа может положить начало более яркому этапу его карьеры по сравнению с тем, что было ранее», — сказал Мясников в эксклюзивной беседе корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

10 марта в Майами прошёл большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в рамках которого состоялся бой между Яном и Сонгом. Поединок продлился три раунда. Единогласным решением судей победителем был признан российский боец.