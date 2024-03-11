Юношеская сборная России по боксу выиграла международный турнир в Черногории
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Юношеская сборная России по боксу завершила своё участие на международном турнире «Жемчужина Адриатики», который состоялся в Черногории. Национальная команда заняла первое место в общекомандном зачёте.
На счету российской сборной восемь золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград.
В этом году на турнире были разыграны медали в 13 весовых категориях у юниоров и 12 — у юниорок. В соревнованиях приняли участие 245 боксёров из 22 стран, среди которых 93 юниорки и 152 юниора. Всего турнир продолжался на протяжении шести дней.
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