Волкановски прокомментировал победу Яна в бою с Сонгом

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски дал комментарий по поводу поединка между россиянином Петром Яном и представителем Китая Сонгом Ядонгом.

«Пётр Ян повредил ногу в первом раунде, но вернулся, чтобы выиграть два последних раунда», — написал Волкановски в социальных сетях.

«Ты весьма наблюдателен, брат», — ответил Ян.

Напомним, ночью, 10 марта, в Майами прошёл большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в рамках которого состоялся бой между Яном и Ядонгом. Поединок продлился три раунда. Единогласным решением судей победителем был признан российский боец.

Пётр Ян пропустил год из-за травмы и этот бой стал для него первым после возвращения. До этого поединка он шёл на серии из трёх проигранных боёв. Теперь в его в профессиональной карьере 17 побед и пять поражений.