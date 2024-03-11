Бен Аскрен: просто напоминаю, что судьи ограбили Петра Яна в бою с О'Мэлли

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором вспомнил поединок между россиянином Петром Яном и британцем Шоном О'Мэлли.

«Просто напоминаю, Петр Ян побил Шона. Судьи его ограбили», — написал Аскрен.

«Просто напоминаю – Джейк Пол тебя нокаутировал. Шутка», – ответил О'Мэлли.

Напомним, ночью, 10 марта, в Майами прошёл большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в рамках которого состоялся бой между Яном и представителем Китая Сонгом Ядонгом. Поединок продлился три раунда. Единогласным решением судей победителем был признан российский боец.

В этом же турнире Шон О'Мэлли защищал чемпионский пояс в поединке с Марлоном Верой. Бой продлился пять раундов и также завершился победой британца единогласным решением судей.