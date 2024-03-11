Волкановски дал совет О'Мэлли по поводу поединка с Топурией

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски посоветовал американцу Шону О'Мэлли поскорее провести поединок с действующим обладателем титула в полулёгком весе Илией Топурией.

«О’Мэлли вызвал Топурию? Повторюсь, сейчас я отдыхаю, но позже в этом году я подерусь с Илией. Знаю, что в следующий раз буду драться за титул. Если Шон собирается успеть с ним подраться, то советую делать это поскорее, ведь я следующий», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Первый бой между Волкановски и Топурией состоялся 18 февраля текущего года. Он прошёл в Анахайме (США), где возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Сражение завершилось нокаутом во втором раунде. Илия сумел досрочно победить австралийца. Таким образом, Топурия стал новым чемпионом UFC в полулёгком дивизионе, отобрав пояс у Волкановски. Александр, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд – в октябре 2023 года его нокаутировал в первом раунде чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев.