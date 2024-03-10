Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Бронируйте самолёт в Испанию». О’Мэлли заявил о желании сразиться с Топурией

«Бронируйте самолёт в Испанию». О’Мэлли заявил о желании сразиться с Топурией
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил о готовности сразиться с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузином Илией Топурией после своей победы на турнире UFC 299.

«Я рад, очень рад, что закрыл этот вопрос [с Марлоном Верой], думаю, теперь мы можем согласиться, что я всё ещё не побеждён. Дана, бронируй самолёт в Испанию, я иду за Илией Топурией! Если он не хочет драться… Впрочем, я хочу, дайте мне Илию.

Почему мне интересен этот бой? Он пугающий чувак, чёрт возьми. Мне интересно подняться в весе и подраться с ним. А вообще, я готов ко всему. Если вы хотите, чтобы я нокаутировал Мераба [Двалишвили], я могу сделать и это», — сказал О’Мэлли после выступления.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов заявил о готовности сразиться с Петром Яном
Материалы по теме
Больше не смеётесь над О’Мэлли? Чемпион легко защитил пояс, разбив своего обидчика
Больше не смеётесь над О’Мэлли? Чемпион легко защитил пояс, разбив своего обидчика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android