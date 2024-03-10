«Бронируйте самолёт в Испанию». О’Мэлли заявил о желании сразиться с Топурией

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил о готовности сразиться с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) грузином Илией Топурией после своей победы на турнире UFC 299.

«Я рад, очень рад, что закрыл этот вопрос [с Марлоном Верой], думаю, теперь мы можем согласиться, что я всё ещё не побеждён. Дана, бронируй самолёт в Испанию, я иду за Илией Топурией! Если он не хочет драться… Впрочем, я хочу, дайте мне Илию.

Почему мне интересен этот бой? Он пугающий чувак, чёрт возьми. Мне интересно подняться в весе и подраться с ним. А вообще, я готов ко всему. Если вы хотите, чтобы я нокаутировал Мераба [Двалишвили], я могу сделать и это», — сказал О’Мэлли после выступления.