Порье: думал, что Сен-Дени бьёт сильнее

Американский боец UFC Дастин Порье высказался по поводу своего поединка с представителем Франции Бенуа Сен-Дени.

«Я думал, что Сен-Дени сильнее бьёт. Но в целом он был силён. У него есть опыт в дзюдо, но мне показалось, что технически он был не так уж хорош. Я думал, что его будет сложнее повалить», — сказал Порье на пресс-конференции.

В ночь на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» проходил турнир UFC 299. В соглавном поединке бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

До этого Порье выходил в октагон на реванш с Джастином Гэтжи 29 июля 2023 года на турнире UFC 291. Тогда победу одержал Гэтжи, нокаутировавший своего визави хай-киком. В активе Дастина 30 побед и восемь поражений.