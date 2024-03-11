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Президент Франции обратился к Сен-Дени после его поражения в бою с Порье

Президент Франции обратился к Сен-Дени после его поражения в бою с Порье
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Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к французскому бойцу смешанных единоборств, выступающему в лёгком весе UFC, Бенуа Сен-Дени.

В минувшие выходные Сен-Дени уступил американцу Дастину Порье.

«Это было смело. Вы показываете миру, что французское ММА является великим. Помимо того, что вы являетесь героем нашего спецназа, нет никаких сомнений – однажды вы станете настоящим чемпионом!», — говорится в официальном аккаунте Макрона в социальных сетях.

«Спасибо, господин Президент», — ответил на это Сен-Дени.

Бенуа Сен-Дени шёл на серии из пяти досрочных побед. До этого он дрался на турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября 2023 года. Его оппонентом стал американский ветеран Мэтт Фревола, которого Бенуа нокаутировал хай-киком в первом раунде. В активе Сен-Дени 13 побед и два поражения.

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