Чисора: сейчас Джошуа прихлопнет Уайлдера

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британский ветеран Дерек Чисора высказался о перспективах звёздного соотечественника Энтони Джошуа после победы над камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, поединок состоялся 8 марта в Саудовской Аравии и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«С кем подерётся Джошуа? С Хрговичем. Да, с Хрговичем. Состоится ли бой с Уайлдером? Я так не думаю. Сейчас Джошуа прихлопнет Уайлдера. Я не думаю, что Уайлдеру следует соглашаться на этот поединок прямо сейчас. Он к нему не готов. А Хргович готов на сто процентов», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Дана Уайт отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа.