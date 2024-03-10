Дана Уайт отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал результат боксёрского поединка в супертяжёлом весе между двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и экс-бойцом организации камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, поединок бойцов состоялся 8 марта в Саудовской Аравии и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Если бы Фьюри подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Фьюри, то его бой с Нганну закончился бы так же, как и в случае с Джошуа. Вы знаете моё мнение о кросс-боях, они вот так и заканчиваются», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Бой с Джошуа стал для 37-летнего Нганну вторым в боксе. В октябре он уступил раздельным судейским решением действующему чемпиону WBC британцу Тайсону Фьюри.