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Дана Уайт отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа

Дана Уайт отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал результат боксёрского поединка в супертяжёлом весе между двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и экс-бойцом организации камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, поединок бойцов состоялся 8 марта в Саудовской Аравии и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Если бы Фьюри подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Фьюри, то его бой с Нганну закончился бы так же, как и в случае с Джошуа. Вы знаете моё мнение о кросс-боях, они вот так и заканчиваются», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Бой с Джошуа стал для 37-летнего Нганну вторым в боксе. В октябре он уступил раздельным судейским решением действующему чемпиону WBC британцу Тайсону Фьюри.

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