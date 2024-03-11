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Гаджиев: Джошуа отомстил Нганну за бокс

Гаджиев: Джошуа отомстил Нганну за бокс
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат боксёрского поединка в супертяжёлом весе между двукратным чемпионом мира звёздным британцем Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, поединок бойцов состоялся 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«В бою с Нганну Фьюри решал другие вопросы: ему нужен был длинный бой, он больше шоумен, чем Джошуа, он понимал, что выигрывает, и победил. А Энтони решил отомстить за бокс, вышел и расставил всё по местам. Он не такой игровик, как Фьюри, поэтому ему было не вариант играться с Нганну, а бить. А когда он это делает, люди в основном падают», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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