Шон О'Мэлли готов провести следующий поединок с Двалишвили или Топурией

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли готов провести следующий поединок с Мерабом Двалишвили и Илией Топурией.

«Мераб очень хорош и на 100% может быть следующим претендентом. Если следующим будет Мераб, то я с удовольствием провёл бы бой в «Сфере» в Вегасе (имеется в виду спортивно-развлекательная арена, которая находится в Лас-Вегасе — Прим. «Чемпионата»). Но если следующим будет Илия, я с огромным наслаждением хотел бы подраться с ним в Испании.

Я вызвал Илию, потому что он намного опаснее Мераба. Двалишвили — очень-очень серьёзный противник, у него сумасшедшее кардио, но попробуйте назвать трёх его последних оппонентов, и вы не вспомните их имён. Он скучный, он не суперзвезда, но у него победная серия из 10 боёв, так что в этом определённо есть смысл»‎, — приводит слова О'Мэлли портал Bloody Elbow.