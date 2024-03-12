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Деметриус Джонсон: думаю, что Джошуа победит Нганну и по правилам MMA

Деметриус Джонсон: думаю, что Джошуа победит Нганну и по правилам MMA
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон высказал мнение о том, что британский боксёр Энтони Джошуа одержит победу над Фрэнсисом Нганну в поединке по правилам ММА.

«Победит ли Энтони Джошуа Фрэнсиса Нганну в бою ММА? Думаю, да. Это был бы просто другой ударный поединок. Эй Джей понимает дистанцию. У него руки лучше, чем у Фрэнсиса, и он может заставить Фрэнсиса даже ошибаться. Если только Фрэнсис не изменит свою тактику и не пойдёт на него в клинч и борьбу. Но Эй Джей очень атлетичен. Он меньше, он более подвижен. Я думаю, что он сможет нанести удар и сразу же уйти от ответа», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

Напомним, боксёрский поединок бойцов состоялся 8 марта и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

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