Пора заканчивать эксперименты с боксом. Когда-нибудь цирк завершится трагедией

В Саудовской Аравии состоялся очередной крупный турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера в ринге встретились супертяжеловесы Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну, и поединок едва не закончился печальными последствиями.

Фрэнсис Нганну – экс-чемпион UFC в тяжёлом весе, который прошлой осенью исполнил свою мечту и оказался в профессиональном боксе. И не просто оказался, а провёл бой с действующим чемпионом мира и одним из лучших боксёров современности Тайсоном Фьюри. Более того, Нганну удивил весь боксёрский мир, пройдя всю дистанцию боя и даже отправив Фьюри в нокдаун. Тайсон победил решением судей, но поединок открыл для Нганну двери к крупным афишам, и во втором профессиональном выступлении Фрэнсис получил в соперники олимпийского чемпиона Энтони Джошуа.

Мир профессионального бокса в последнее время превратился в парад экспериментов: все хотят получать огромные гонорары за бои, поэтому всеми силами пытаются оказаться в ринге. Будь то спортсмены из смежных видов спорта, как Нганну, будь то блогеры по типу Джейка Пола или Дани Милохина.

Их бои собирают миллионы просмотров – это факт. Сами новоиспечённые боксёры купаются в деньгах: Фрэнсис за свой первый бой заработал больше, чем за всю карьеру в ММА — $ 10 млн. И, казалось бы, все довольны. Однако нужно понимать, что профессиональные боксёры в этом спорте всю жизнь, и если они будут работать в полную силу с новичками, то ничем хорошим это не закончится.

Джейк Пол, кажется, это понимает, поэтому в основном боксирует с известными пенсионерами и списанными бойцами из мира ММА, которые к тому же значительно уступают ему в габаритах. Казалось, что Пол прекрасно понимает, что в бою с нормальным соперником он может получить серьёзный урон, поэтому избегал хорошей оппозиции. Но даже Джейк пошёл на риск, подписав контракт на бой с Майком Тайсоном. Тут, кстати, риск с обеих сторон. Пол никогда ещё не дрался с такими соперниками: да, Майк значительно старше, но Тайсон не уступает блогеру в габаритах и имеет один из самых сокрушительных ударов за всю историю бокса. Если Майк попадёт и конкретно приложится, то это может плохо закончиться для Джейка. А с другой стороны, более молодой и свежий Пол также может нанести серьёзный урон Майку, рефлексы которого уже далеко не на том уровне, что были на пике карьеры.

Афиша боя Джейк Пол — Майк Тайсон Фото: Соцсети

Нганну же пошёл дальше и с первого боя оказался в элите самого опасного дивизиона. Тайсон Фьюри подарил Фрэнсису и всем его фанатам мнимую надежду на то, что экс-чемпион UFC запросто может боксировать на равных с элитой супертяжёлого веса. Но Фьюри совершенно не готовился к их бою, вышел делать шоу и всё равно победил. У Тайсона не было задачи уничтожить соперника, разобраться с ним. А у Джошуа такая цель была. Уже на выходе в ринг у Энтони были глаза жёсткого бойца, который не собирался играть с Нганну в игры, как это делал Фьюри. Что было дальше, вы видели. Олимпийский чемпион, экс-чемпион мира по трём версиям показал разницу в уровне между ним и Фрэнсисом. Два нокдауна за два раунда и глухой нокаут фирменным правым прямым – и Нганну сложился точно так же, как сложился когда-то Стипе Миочич в бою с самим Фрэнсисом.

К слову, Джошуа совершенно не радовался победе, а то и дело обеспокоенно поглядывал в сторону Нганну, которого окружила толпа врачей. Фрэнсис не мог подняться на ноги, и это действительно выглядело жутко. Серьёзности ситуации добавила кислородная маска, с помощью которой приводили в чувство экс-чемпиона UFC.

Да, с Нганну всё в порядке, на пресс-конференции он даже заявил, что ещё не закончил все дела в профессиональном боксе. Но, кажется, всему этому нужно положить конец. Стремление Фрэнсиса остаться в боксе совершенно понятно – за бой с Джошуа, а точнее, за пять минут в ринге он получил $ 20 млн. Можете разделить сумму и посчитать, сколько он выручил за каждую секунду поединка – сумма просто запредельная. Но то, как завершился бой с Джошуа, должно насторожить Нганну и его окружение. Во-первых, такой нокаут обязательно ещё аукнется, если не сейчас, то позже. Во-вторых, выходить ещё раз в ринг против кого-нибудь из топов – это утопия. Сейчас могут появиться разговоры о бое с Уайлдером, мол, оба потерпели поражение, но при этом их бой наверняка будет продаваемым. И это крайне неудачный вариант для Фрэнсиса: Деонтей со своими колотушками может реально покалечить экс-чемпиона UFC.

Профессиональному боксу пора избавляться от подобных экспериментов. Да, Нганну, Пол и другие парни подняли интерес к боксу, который в последние годы откровенно стал уступать по популярности смешанным единоборствам. Но ночью мы увидели цену, благодаря которой возрождается популярность. Джошуа разрушил мир стереотипов и мифов, на деле показав разницу между олимпийским чемпионом и парнем с рекордом 0-1.

Блогеры и другие непрофессиональные боксёры должны драться между собой, если это будет кому-то интересно, каждый должен заниматься своим делом. Повезло, что этот тяжелейший нокаут не закончился трагедией, но подобные авантюры обязательно однажды приведут к печальным последствиям. И никакие слава, популярность и гонорары не вернут потерянного здоровья.