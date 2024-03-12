О'Мэлли: Сехудо самый тупой из всех, кто становился чемпионом UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался по поводу американца Генри Сехудо.

«Сехудо самый тупой из всех чемпионов. Он настолько глупый, что, когда он открывает рот, он несёт такую фигню, что просто не верится, что этот парень когда-то выиграл пояс. Когда слушаешь, что за чушь он несёт, у меня уши в трубочку закручиваются», — сказал О'Мэлли YouTube-каналу The Pat McAfee Show.

Напомним, с 9 на 10 марта в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Таким образом, американец провёл свою первую защиту чемпионского пояса.