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Сехудо рассказал, как пройдёт бой Махачева и Порье

Сехудо рассказал, как пройдёт бой Махачева и Порье
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Бывший двойной чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо дал комментарий по поводу возможного поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Махачев не будет зарубаться с Порье, он повалит его, измотает, будет бороть, если Дастин встанет, Ислам снова повалит его и в конце концов заставит сдаться», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

В ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

Ранее Порье высказал мнение, что может финишировать действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева.

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