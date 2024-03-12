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Арман Царукян назвал лучшего легковеса UFC

Арман Царукян назвал лучшего легковеса UFC
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Топовый российский боец армянского происхождения Арман Царукян перед поединком с бразильцем Чарльзом Оливейрой выразил уверенность в том, что он является лучшим бойцом лёгкой весовой категории UFC.

«Я лучший в этом дивизионе, и я покажу это всем на UFC 300. Я разносторонний боец, умею делать всё – я могу конкурировать с Оливейрой в грэпплинге, в ударке, боксировать, делать всё, что он захочет. Я полностью уверен в себе», – заявил Царукян в интервью The Schmo.

Бой между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой состоится 14 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард турнира по смешанным единоборствам UFC 300.

Напомним, Царукян сейчас занимает четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории UFC. Профессиональный рекорд Армана в MMA составляет 21-3.

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