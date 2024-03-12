Двалишвили отреагировал на желание О'Мэлли провести бой с Топурией

Известный грузинский боец MMA Мераб Двалишвили отреагировал на слова чемпиона UFC в легчайшей весовой категории американца Шона О'Мэлли, который изъявил желание подраться с обладателем титула UFC в полулёгком дивизионе испанцем Илией Топурией.

«Я сейчас так зол, просто в бешенстве. Я взбешён тем, что он не вызывает меня на поединок! Я претендент номер один – дерись со мной! Если ты так хорош – покажи это миру. Но ты просто мелкий испуганный дохляк. Он предпочитает вызывать того, кто не хочет с ним драться», – приводит слова Двалишвили Bj Penn.

Напомним, Шон О'Мэлли 10 марта провёл первую защиту своего титула в легчайшем весе в поединке с эквадорцем Марлоном Верой. Шон победил его единогласным решением судей. После боя он изъявил желание подраться с Топурией.