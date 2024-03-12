Камару Усман рассказал, какой совет даст Фрэнсису Нганну после поражения от Джошуа

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, какой совет даст Фрэнсису Нганну после поражения нокаутом в бою с Энтони Джошуа.

«Когда он почувствует, что готов к этому, мы с моим братом поговорим. Мы немного переписывались, но у нас будет разговор, и мой совет для него был бы таким: не торопись. В конце концов, никто не может сказать вам, когда настанет время уходить из спорта. Он профессионал, такой же, как я. Он знает, что делать, он знает, когда ему следует уходить, он знает, что он может ещё сделать.

Поэтому я бы сказал просто не торопиться, ему не нужно спешить с возвращением, хотя очень сложно сдержать себя. Мы хотим вернуть славу и вкус побед как можно скорее. Мы хотим вернуть это в нашу кровь как можно скорее. Мы проигрываем, нам не нравится чувствовать себя проигравшими. Нам не нравится быть побеждёнными, поэтому мы хотим вернуть всё намного быстрее и вернуться на серию побед», — приводит слова Усмана BJ Penn.