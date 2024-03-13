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Двалишвили назвал желаемую дату боя с О'Мэлли

Двалишвили назвал желаемую дату боя с О'Мэлли
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Известный грузинский боец MMA Мераб Двалишвили заявил о готовности провести поединок с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 306, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

«Я готов! UFC Noche», — написал Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, Шон О'Мэлли 10 марта провёл первую защиту своего титула в легчайшем весе в поединке с эквадорцем Марлоном Верой. Шон победил его единогласным решением судей. После боя он изъявил желание подраться с Топурией.

В активе Мераба Двалишвили 16 побед и четыре поражения в ММА. После победы в поединке с Генри Сехудо грузинский боец продлил серию побед в UFC до 10. В предыдущих поединках он одолел Петра Яна, Жозе Альдо, Марлона Мораеса, Коди Стэманна, Джона Додсона, Густаво Лопеса, Кейси Кенни, Брэда Катону, а также Тирриона Вэйра.

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