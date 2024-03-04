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Двалишвили: считаю О’Мэлли опасным противником

Двалишвили: считаю О’Мэлли опасным противником
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Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили высказался по поводу британца Шона О'Мэлли.

«Я считаю О’Мэлли опасным противником, потому что у него хорошая работа ног, нокаутирующая сила, очень сильная правая рука и хорошее чувство тайминга. Я вижу в нём опасного бойца. После того как он выиграл Contender Series и я увидел его в UFC, я захотел сразиться с ним, потому что хочу бросить вызов самому себе.

Я вижу наш поединок так: мне нужно действовать умно и терпеливо, выжидать момент и просто воспользоваться своими шансами. Если он сможет защититься, я отпущу его, а затем снова попытаюсь его перевести. Я заставлю его замедлиться, он устанет, и в конце концов я переведу его вниз и уничтожу», — приводит слова Двалишвили MMA Fighting.

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