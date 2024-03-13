Кормье: видеть, как Нганну вырубают, было ужасно

Известный аналитик MMA Даниэль Кормье прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсиса Нганну от Энтони Джошуа. Джошуа нокаутировал камерунца в бою по правилам бокса во втором раунде

«Это был один самых тяжёлых нокаутов, которые я когда-либо видел… Джошуа сделал то, что должен был сделать, но для меня было абсолютно отстойно видеть, как парня, которого я считаю другом, отправляют в такой нокаут.

Джошуа вышел на ринг, чтобы вернуть всё на круги своя с точки зрения бокса. Напоминает то, как Рэнди Кутюр заставил Джеймса Тони сдаться, как бы говоря: «Я не позволю этим парням считать, будто они могут приходить сюда и соперничать с нами». И Энтони Джошуа сделал то же самое с Фрэнсисом Нганну.

С другой стороны, Фрэнсис заработал за два боя в боксе $ 30 млн, так что в этом отношении он преуспел. Но видеть, как его вырубают, всё равно было ужасно», – сказал Кормье на своём канале в YouTube.