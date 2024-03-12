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Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну, 8 марта 2024 года, кто победил, результат боя, исход поединка, нокаут, Пол Малиньяджи

Почему Джошуа так легко уничтожил Нганну? Отвечает знаменитый боксёр
Сергей Сорокин
Почему Джошуа так легко уничтожил Нганну?
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Эй Джей идеально подготовился к противостоянию с бывшим чемпионом UFC.

В ночь с 8 на 9 марта на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный боксёрский вечер. Его главными действующими лицами стали Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну. Фанаты ждали огненной битвы, а в итоге были шокированы глухим нокаутом, в который экс-чемпион UFC улетел уже во втором раунде. А после первого профессионального боя Хищника в профессиональном боксе такой результат многим и вовсе показался сенсационным. Но так ли это на самом деле?

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) - Фрэнсис Нганну
09 марта 2024, суббота. 03:25 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Фрэнсис Нганну

Объяснил причину тотального доминирования Эй Джея бывший чемпион мира Пол Малиньяджи, который сейчас работает обозревателем. И он упомянул самую главную причину, по которой едва не провалился Тайсон Фьюри: «Он был котом в мешке. Но во второй раз это не пройдёт. Кота выпустили из мешка. Все поняли, что к нему надо готовиться. Все поняли, что он и вправду лучше, чем рядовой боец из ММА, который пытается боксировать. Все поняли, что он внёс изменения в свой стиль ради бокса. Все поняли, что к нему нужно подойти с уважением».

Складывается ощущение, что это действительно так. Фьюри и без того подходил к своим последним профессиональным боям не на максимальном уровне ответственности. Чувствовалось, что боксёр немного пресытился, ощущал себя практически неуязвимым. А ещё Тайсон закладывался на свой «держак», поэтому был готов играть с Нганну на протяжении всей дистанции поединка. Джошуа решил не рисковать, потому что видел – удара Хищника действительно хватает, чтобы отправить в нокдаун. Джошуа совсем недавно находился не в лучшем состоянии, проиграл Александру Усику дважды. Три победы подряд, конечно, подняли акции Эй Джея. Но нужен был громкий триумф, что и случилось в противостоянии с Нганну. Команда Джошуа разобрала Фрэнсиса буквально по полочкам. Поэтому и всё время поединка превратилось в методичную работу строго по плану.

Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа

Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Отдельно Малиньяджи отметил, что Фрэнсису катастрофически не хватает опыта. Сложно поспорить и с этим тезисом. Пока Нганну провёл в ринге всего лишь 11 полных раундов, а 12-й превратился в форменное избиение. И это действительно сложно. Чтобы чувствовать дистанцию и тайминг, правильно перемещаться в ринге, необходимо постоянно выступать на высоком уровне. И Фрэнсису это только предстоит, если он рассчитывает и дальше выстраивать свою карьеру в профессиональном боксе.

О значимости подготовки, наличия школы и опыта довольно жёстко и ярко высказался российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов: «Я очень доволен Нганну. Невероятно доволен, какой он молодец. Доказал, что бокс – это не игрушки. Им надо заниматься. Нельзя две минуты побоксировать в зале и стать чемпионом. Умничка Нганну, всем это показал. Кому теперь он нужен в боксе после такого выступления? С Деонтеем Уайлдером скорая должна дежурить в двух метрах от ринга. У него нет базовых навыков, защиты. Ничего. Нет никакого смысла в его боях в боксе».

Вспоминаем самые яркие события турнира:
Knockout Chaos: Нганну вернули с небес на землю! Джошуа уничтожил Фрэнсиса за два раунда
Knockout Chaos: Нганну вернули с небес на землю! Джошуа уничтожил Фрэнсиса за два раунда

Малиньяджи заявил, что Нганну всегда будет простым базовым бойцом. И с этим тоже можно согласиться. Если бы Фрэнсиса не интересовали гонорары и имя соперника, он мог бы выстроить очень удачную карьеру, сражаясь с представителями дивизиона, которые пока вне топ-10. С ними Хищник выглядел бы намного более конкурентоспособным, а также смог бы набить солидный профессиональный рекорд. А главное, с такими оппонентами он имел бы возможность действовать «от себя», нащупать свой стиль и рисунок. А с Джошуа ему пришлось просто подстраиваться под соперника. Да и с Фьюри всё было бы ровно так же, если бы Тайсон не стал развлекать публику.

При этом Пол призвал пока не списывать Нганну со счетов: «Нганну очень талантлив. И если бы он всю карьеру провёл в боксе, то мог бы стать очень успешным. Возможно, ещё более успешным, чем в ММА. Если он останется в боксе, то, полагаю, ему придётся сперва сделать шаг назад и принять бой с парнем из топ-20 или топ-30. Это нормально, ведь мы говорим всего лишь о третьем поединке в профи. Знаете, это не очень простое начало, когда ты дебютируешь в боях против двух из трёх лучших боксёров в мире».

Складывается ощущение, что прямо сейчас действительно наступит ясность относительно реальных целей попадания Нганну в профессиональный бокс. Если Хищник умерит свои аппетиты и возьмёт несколько поединков с соперниками из второго эшелона, то он вполне способен перезагрузить свою боксёрскую карьеру. А если он вновь попытается подраться с топом, то следующий нокаут может стать последним.

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