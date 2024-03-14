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Конор Макгрегор сделал заявление на тему дальнейшей карьеры в UFC

Конор Макгрегор сделал заявление на тему дальнейшей карьеры в UFC
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Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался на тему своего возвращения в октагон.

«Я всё ещё в форме, всё ещё тренируюсь. Как я уже сказал, у меня были тренировочные лагеря в начале года. Так что, надеюсь, следующей датой станет 29 июня. Это моя цель. Ещё добрых три с половиной месяца», — приводит слова Макгрегора издание Yahoo Sports.

Конор не участвовал в боях с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Макгрегор и ранее говорил, что надеется провести следующий поединок 29 июня 2024 года, а в качестве соперника называл Майкла Чендлера. В настоящий момент ирландцу 35 лет.

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