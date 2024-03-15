Александр Волков и Сен-Пьер обратились к 84-летнему Чаку Норрису

Известные бойцы смешанных единоборств (ММА), россиянин Александр Волков и канадец Жорж Сен-Пьер, комплиментарно высказались о популярном американском киноактёре и мастере боевых искусств Чаке Норрисе. 10 марта прославленному кинодеятелю исполнилось 84 года.

«Знаете, мне исполнилось 84 года, но я чувствую, будто мне 48», — сказал Норрис на своей странице в социальных сетях.

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«Величайший», — написал Волков.

«Легенда», — добавил Сен-Пьер.

Норрис получил широкую известность благодаря роли в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». В общей сложности за время карьеры в кинематографе он сыграл в 49 фильмах и сериалах.

Ранее Сен-Пьер обратился к известному российскому бойцу Арману Царукяну, с которым они недавно познакомились.